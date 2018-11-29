Перечень осуществляемых НКФО банковских операций установлен в Беларуси

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правления Национального банка Беларуси от 5 ноября 2018 года №511 установлен перечень и допустимые сочетания банковских операций, осуществляемых небанковскими кредитно-финансовыми организациями (НКФО), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В частности, НКФО могут осуществлять расчетное и (или) кассовое обслуживание физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов. В перечне валютно-обменные операции, перевозка наличных денежных средств, драгметаллов и драгоценных камней и других ценностей между банками и НКФО, их обособленными и структурными подразделениями. Предусматривается открытие и ведение банковских счетов юрлиц, за исключением банков-корреспондентов, а также выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами и т.д.

Согласно документу НКФО разрешено сочетать все включенные в перечень банковские операции.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-