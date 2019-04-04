4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень высокотехнологичных товаров дополнен в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №218 от 2 апреля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В перечень включены новые позиции: гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные, а также их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов; трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА, а также с мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА; прочие трансформаторы мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА, прочие трансформаторы мощностью более 500 кВА; устройства для зарядки аккумуляторов.

Также в обновленный перечень вошли моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в движение только электрическим двигателем; легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, а также аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения.

Положения постановления о включении новых позиций в перечень высокотехнологичных товаров вступают в силу с 1 января 2020 года.-0-