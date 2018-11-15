Переговоры о зоне свободной торговли ЕАЭС и Сингапура намечено завершить в 2019 году

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром планируется завершить в 2019 году. Такие намерения высказали член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина и старший государственный министр промышленности и торговли Сингапура Ко По Кун на двусторонней встрече в Сингапуре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Достигнуты компромиссы по одному из элементов будущего пакета договоренностей - рамочному соглашению между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, - отметили в ЕЭК. - Вероника Никишина также приветствовала нацеленность сингапурской стороны завершить переговоры с государствами - членами ЕАЭС по заключению двусторонних соглашений о либерализации торговли услугами и инвестициям к середине следующего года. Это позволит выйти на подписание единого пакета соглашений, создающего полноформатную зону свободной торговли".

В ЕЭК напомнили, что переговоры с Сингапуром о заключении зоны свободной торговли начаты в августе 2017 года. За это время прошло пять раундов полноформатных переговоров, несколько серий межсессионных встреч. Очередной раунд запланирован на декабрь.

Страны ЕАЭС проводят переговоры с Сингапуром по комплексу торговых вопросов: товары, услуги и инвестиции. Соглашение о создании ЗСТ комиссия ведет совместно с государствами - членами союза. Переговоры по услугам и инвестициям с Сингапуром страны ЕАЭС осуществляют индивидуально. Юридические взаимосвязи между союзным и двусторонними документами будут оформлены рамочным соглашением.-0-