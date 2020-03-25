Первая роботизированная линия заработает на "Белвесте" в июне

25 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Первую роботизированную линию обувного производства планируется запустить в СООО "Белвест" в июне 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор компании-разработчика ООО "Лацит" Руслан Павлов.

Промышленные роботы будут выполнять комплекс рутинных операций, начиная с дефектовки и заканчивая раскроем. На входе в роботизированную линию специалист раскладывает заготовку, далее все процессы происходят без участия человека. Вначале с помощью алгоритмов машинного зрения производится дефектовка кожи, причем система обеспечивает высокий уровень распознавания дефектов и стабильное качество благодаря исключению субъективного фактора. Затем начинается интеллектуальная раскладка деталей. После этого полуфабрикат начинает перемещаться между рабочими ячейками, в которых установлено по несколько роботов, выполняющих определенные операции.

Благодаря разработанному на "Лаците" программному обеспечению роботы обучены управлять инструментом (наклон, скорость движения и т.п.), исключена возможность пересечения траекторий их движения в едином рабочем пространстве. Заготовки перемещаются между роботизированными ячейками с помощью самодвижущихся тележек - мобильных роботов, способных двигаться с большой скоростью.

Всего на "Белвесте" планируется до конца 2020 года установить и обкатать 3 такие роботизированные линии, обеспечив их выход на полную загрузку. Это даст возможность провести интенсификацию действующего производства для увеличения мощностей по выпуску обуви до 3 млн пар в год, а это одно из основных обязательств "Белвеста" при создании обувного холдинга. Руслан Павлов подчеркнул, что "Лацит" разрабатывает не механизмы, а программные решения по комплексной производственной и логистической роботизации.

"Наша компания не производит роботов, а "оживляет" их, обучает делать то, что требуется в соответствии с производственными задачами, и взаимодействовать между собой. Это достигается за счет математической обработки огромных потоков информации, которые анализируются и адаптируются для производственных нужд", - отметил руководитель. Разработки по комплексной роботизации обувной отрасли ООО "Лацит" впервые презентовало в феврале 2020 года на международной выставке оборудования и технологий для обувной и кожевенной промышленности SIMAC в Италии. "Мы убедились, что наши решения являются инновационными для рынка, интерес к ним проявили более 300 представителей отрасли, в том числе ведущие мировые бренды, для которых готовится визит на фабрику в Витебск", - сообщил Руслан Павлов.

ООО "Лацит" создано в 2017 году на базе IT-подразделения СООО "Белвест" и входит в состав одноименного обувного холдинга. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий, специализируется на разработке программных продуктов и услугах по автоматизации предприятий, в основе которых - автоматический анализ видеоинформации, методы искусственного интеллекта, цифровые двойники и промышленная технология "интернет вещей". С 2019 года ООО "Лацит" участвует в работе международной группы компаний ICOl Grop , в которую входят компании и центры исследований и разработок (R&D-центры) в Беларуси, России, Италии, Испании и Украине.-0-