Первая транзитная сделка между резидентами Китая совершена на БУТБ

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая транзитная сделка между резидентами Китая совершена на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Компания из Гонконга продала компании из материкового Китая партию говядины объемом 80 т. Сумма сделки составила $354 тыс. Ранее подобные сделки заключались преимущественно компаниями из России и стран Балтии с целью страхования внешнеторговых рисков.

"Применение биржевых торгов как механизма хеджирования - это знак доверия к белорусской биржевой площадке со стороны представителей китайского бизнеса. Оба участника транзитной сделки уже имели положительный опыт работы через биржу, но это были контракты с белорусскими предприятиями. Убедившись в надежности биржевого механизма, китайские участники решили воспользоваться нашей торговой платформой исключительно для минимизации риска неисполнения обязательств контрагентом. По сути, это новый этап развития сотрудничества Беларуси и Китая в сфере биржевой торговли, когда на экспорт поставляется не товар, а услуга по обеспечению исполнения внешнеторгового контракта. Рассчитываем, что эта пилотная сделка послужит хорошим примером для других китайских компаний, и в дальнейшем объемы транзитной торговли с участием резидентов КНР будут расти", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 декабря 2021 года на БУТБ были аккредитованы 64 компании из КНР, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. Через биржу в Китай в основном поставляются пиломатериалы, рапсовое масло и сахар, а закупаются стальные трубы, листовой прокат и другие изделия из черных металлов.-0-