Первую партию вискозной целлюлозы произвели на Светлогорском ЦКК

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую партию вискозной целлюлозы произвели в ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Светлогорский ЦКК готовится к началу производства вискозной целлюлозы. Вчера была успешно получена первая партия этой абсолютно новой для Беларуси продукции", - говорится в сообщении.

Сейчас, согласно регламенту запуска промышленного производства, завод готовится к 72-часовым испытаниям, во время которых будут отработаны все технологические процессы под необходимой нагрузкой оборудования, работа автоматизированных систем, выход на получение заданных параметров и характеристик продукта.

Вискозная целлюлоза, как и сульфатная беленая, производится из древесины хвойных пород. Разница - в технологии варки древесной массы и некоторых других процессах. На вискозную целлюлозу устойчивый высокий спрос на мировых рынках. Из нее производят вискозное волокно, которое занимает почти 80% мирового производства всех искусственных волокон. Сфера их применения очень широкая. "Традиционно цена вискозной целлюлозы выше, чем у сульфатной. Это значит, что для Светлогорского ЦКК освоение этого производства является дополнительной возможностью увеличить доходность производственной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат был основан в 1968 году как предприятие-переработчик привозных бумаги и картона. Сегодня ОАО "Светлогорский ЦКК" имеет полный цикл переработки древесного сырья в гофрированный картон и ящики из него и состоит из нескольких производств.-0-