Первые совмещенные торги пиломатериалами на внутренний и внешний рынки пройдут на БУТБ 1 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые совмещенные биржевые торги по реализации пиломатериалов на внутренний рынок и на экспорт пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 1 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Ранее экспорт продукции деревообработки и ее поставки отечественным потребителям всегда относились к разным торговым сессиям. Теперь белорусские участники торгов смогут приобретать предназначенные для экспорта лоты пиломатериалов наравне с иностранными компаниями", - рассказал Роман Янив.

Для проведения объединенных сессий в торговую систему биржи были внесены изменения. В частности, сделки на внутреннем рынке будут фиксироваться в белорусских рублях с учетом действующей ставки НДС, а экспортные - в валюте заявки на продажу, при этом ставка НДС будет равна нулю.

На пилотные торги выставлено свыше 87 тыс. куб.м обрезных и необрезных пиломатериалов, деревянных заготовок, столбов и кольев. Заявки на покупку уже поступили от 68 отечественных и зарубежных компаний. "Уже сейчас количества зарегистрировавшихся покупателей вполне достаточно, чтобы обеспечить приемлемый уровень конкуренции. Вместе с тем пока сложно сказать, как именно повлияет объединение торговых сессий на биржевые котировки. Проводя торги по новой схеме, биржа создает прецедент, и многое будет зависеть от того, как поведут себя участники рынка", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-