Первый блок БелАЭС планируется подключить к сети сегодня после плановых испытаний - Минэнерго

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый блок БелАЭС планируется подключить к сети сегодня после плановых испытаний, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Завершается этап энергетического пуска. То есть все испытания проведены успешно. Планируется к концу дня сегодня подключение к сети (первого энергоблока. - Прим. БЕЛТА), выход на мощность реактора 50% и выход турбогенератора на мощность 500 МВт", - сказал Виктор Каранкевич.

В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. "В рамках этого этапа планируется увеличение мощности реактора с 50% до 100% и освоение мощности турбогенератора с 500 МВт до 1190 МВт (до номинальной мощности)", - пояснил министр.

Готовность первого энергоблока БелАЭС составляет 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%, в настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.

Как сообщало Минэнерго 3 декабря, первый энергоблок Белорусской АЭС был планово отключен от энергосистемы для тестирования оборудования.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-

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