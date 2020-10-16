Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время Форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 98%. Уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. Сейчас на завершающей стадии находится этап физического пуска, когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Планируем, что уже в начале ноября на первом энергоблоке начнется энергетический пуск, а это уже производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны. Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года", - сказал Виктор Каранкевич.

Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%, проводится индивидуальное опробование основного технологического оборудования. Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

/Будет дополнено/.-0-