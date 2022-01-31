31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС позволил заместить около 1,8 млрд куб.м природного газа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, с момента включения первого блока атомной станции в объединенную энергосистему выработано 6,9 млрд кВт.ч электроэнергии. Это позволило заместить около 1,8 млрд куб.м природного газа, что почти сопоставимо с годовым объемом его потребления населением страны.

Он также проинформировал о ходе работ на втором энергоблоке БелАЭС. В рамках этапа физического пуска в активную зону реактора блока загружено свежее ядерное топливо. "Мы находимся на подэтапе, когда проходят гидроиспытания на плотность реакторной установки - ее первого и второго контуров", - отметил министр. Далее планируется выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки с проведением соответствующих испытаний и исследований. Следующий этап - это энергетический пуск и выдача в сеть первых киловатт-часов.

С вводом второго энергоблока в эксплуатацию объем производства электроэнергии на АЭС составит около 18,5 млрд кВт.ч в год, что позволит ежегодно замещать 4,5 млрд куб.м природного газа.-0-