21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко 22-23 апреля примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включено 35 вопросов в области международной деятельности, технического регулирования, таможенного и тарифного регулирования. Планируется одобрить проект решения Высшего Евразийского экономического совета "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2021-2022 годы". Это программный документ, определяющий наиболее важные для стран союза кратко- и среднесрочные задачи. Он направлен на достижение целей, установленных основными направлениями экономического развития ЕАЭС, и включает рекомендации по решению этих задач.

По предложению белорусской стороны на рассмотрение представлен проект решения Совета ЕЭК, который предусматривает продление до 30 июня 2022 года срока действия тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в целях реализации государствами-членами мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", о единых механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации в союзе, о таможенно-тарифном регулировании (в отношении прутков из оптического стекла, белого сахара, кремния, товаров, используемых при производстве солнечных батарей).-0-