Петришенко: Беларусь всегда занимала активную позицию в ЕАЭС

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда занимала активную позицию в ЕАЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, подводя итоги заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе, который прошел вчера в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда проводим активную линию в ЕАЭС. Та программа председательства, которая была в прошлом году, находит отражение и в тех решениях, которые принимаются на заседании Евразийского межправсовета. В частности, вчера подробно обсуждали вопросы, актуальные и для нас. Они связаны с транзитом товаров из третьих стран. Наши эксперты основательно отработали соглашение по прослеживаемости при перевозках, оно практически согласовано, завершаются внутригосударственные процедуры. Это нужно, чтобы все четко видели, какой товар идет, и чтобы у государств не было недоверия друг к другу в плане транзита товаров", - отметил вице-премьер.

Также, по его информации, обсуждался вопрос, связанный со снятием барьеров и ограничений. "В связи с пандемией возросла торговля через интернет, мы должны упорядочить все эти аспекты. Вчера главы правительств приняли соответствующий детальный план. Мы тоже внесли предложение, ведь мы заинтересованы в том, чтобы нормы ввоза и интернет-торговли были у наших государств действительно унифицированы", - сообщил Игорь Петришенко.

Стороны рассмотрели также вопросы, связанные с производством фармацевтических препаратов. "Соответствующий план также был принят главами правительств для того, чтобы мы, столкнувшись с пандемией, могли наладить собственное производство лекарственных средств и препаратов для ликвидации последствий пандемии", - добавил он.

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с сырьем для металлургических предприятий, обнулением пошлин на электромобили, а также климатическую повестку дня.

"Важно, что на таких мероприятиях проходят очень продуктивные двусторонние контакты и переговоры. Мы провели переговоры с делегациями Казахстана, Кыргызстана и России, обменялись мнениями с армянской стороной. В основном это вопросы торгово-экономического сотрудничества, и благодаря таким встречам глав правительств будут подвижки и в плане экспорта, создания совместных производств, и другие", - сообщил Игорь Петришенко.-0-