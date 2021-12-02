Петришенко: ЕАЭС стал инвестировать в Беларусь больше, чем ЕС

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко констатировал перераспределение потока инвестиций в белорусскую экономику, идущего от Европейского союза и государств Евразийского экономического союза. Об этом он сказал сегодня журналистам в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития, передает корреспондент БЕЛТА.

За 2020-2021 годы, сказал Игорь Петришенко, "инвестирование в Беларусь из пространства Евразийского экономического союза составило 45%, со стороны Европейского союза - 30%. То есть баланс сместился в сторону ЕАЭС".

Вице-премьер указал, что традиционно лидирующие позиции среди стран, инвестирующих в Беларусь, занимает Россия: доля российских прямых инвестиций на чистой основе на протяжении последних 10 лет не опускалась ниже 19,9%. "Мы и должны продолжать эту работу", - отметил он.-0-