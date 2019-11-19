Пилотный проект по информированию о некачественной продукции реализуют в ЕАЭС

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, реализуют в ЕАЭС. Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Главной задачей пилотного проекта является апробация взаимодействия уполномоченных органов в рамках их надзорной работы по выявлению и ограничению обращения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов", - пояснили в пресс-службе.

Систему информирования об опасной продукции планируется создать в интегрированной информационной системе ЕАЭС. "Ее участники смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях реализации продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов союза, без документов об оценке соответствия или сведений о них и т.п. Таким образом, по опасной продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС, выявленной на рынке той или иной страны союза, будут приниматься меры, вплоть до изъятия ее из обращения на всей территории ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.-0-