Пирштук: "Великий камень" будет крупнейшим центром производства и логистики инновационных товаров

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк "Великий камень" в ближайшее время станет крупнейшим центром не только производства, но и логистики инновационных товаров. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА. Вместе с участниками международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ вице-спикер посещает "Великий камень".

"Мы видим эту жемчужину. Это один из крупнейших парков аналогичного направления, который, я уверен, в ближайшее время станет крупнейшим центром не только производства, но и логистики реализации суперсовременных инновационных продуктов и товаров. Для Беларуси это будет огромная прибавка в экономику, это будет один из драйверов ее развития. Поэтому нашим парламентариям и коллегам очень интересно реально посмотреть на то, что мы обсуждали вчера в конференц-залах", - отметил Болеслав Пирштук.

Участники международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ ознакомились с ходом строительства и развития парка, встретились с руководством администрации и представителями предприятий - резидентов "Великого камня", в частности посетили научно-производственный центр резидента парка ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие", завод ООО "МАЗ-Вейчай", центр комплексного обслуживания инвесторов и резидентов "Одна станция". "Проект "Пояс и путь" имеет много сторонников, потому что это огромная перспектива. Многие страны хотят активно участвовать в нем, и Беларусь не исключение", - сказал заместитель председателя Палаты представителей.

По словам Болеслава Пирштука, очень символично, что именно Беларусь принимает международную парламентскую конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. "Это говорит о том, что делегация белорусского парламента, как и в целом парламент, активно участвует в деятельности ОБСЕ. Для нас очень важно участие в форуме таких уважаемых и авторитетных партнеров этой организации. Мы больше фокусируемся на блоке экономическом, поэтому наша конференция была посвящена таким важным вопросам, как инвестиционная, инфраструктурная, гуманитарная и туристическая привлекательность", - добавил он.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели отметил высокий уровень организации международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. "Мы провели два замечательных дня в Беларуси. Поездка была короткой, но достаточно информативной. Вчера на конференции мы подписали итоговую декларацию, которая позволяет нам обозначить перспективы дальнейшего развития. Мы хотим сделать так, чтобы все смогли получить какие-то преимущества от данного проекта", - заявил Георгий Церетели.

Как ожидается, участники конференции посетят сегодня столичный Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.-0-

Фото Рамиля Насибулина