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Экономика
04 марта 2021, 12:04

План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"План на 2020 год по общему вводу жилья был 4 млн кв.м, фактически введено 4,156 млн кв.м. Что касается ввода жилья с государственной поддержкой в 2020 году, то план был построить 984 тыс. кв.м, а построено - 1,306 млн кв.м. Мы понимаем, что каждый дополнительный квадратный метр, построенный к расчетному плану, - это только благо для наших граждан. В 2021 году мы также взяли план 4 млн кв.м общего ввода и 1 млн - с господдержкой. Все наши организации подготовлены к строительству, так что надеемся, что и в этом году мы также перевыполним этот план", - отметил начальник управления.

По его информации, стоимость 1 кв.м жилья, построенного с государственной поддержкой в 2020 году, составила Br1053. "У нас была задача, чтобы стоимость 1 кв.м составляла не более Br1 082, показатель выполнен, стоимость 1 кв.м была не выше, чем средняя заработная плата. В планах на 2021 год - Br1 152 за 1 кв.м", - сообщил Александр Авраменко.

Также представитель Минстройархитектуры рассказал о планируемых нововведениях в жилищном строительстве. "Не секрет, что граждане, которые состоят на учете нуждающихся, например, в крупных населенных пунктах, таких как Минск или в областных центрах, могут состоять на таком учете довольно продолжительное время. Например, в Минске люди стоят и десятилетиями, а то и больше. Для того, чтобы они могли реализовать свое право на жилье, готовятся соответствующие проекты нормативно-правовых актов, сейчас они проходят согласование. Они предполагают, что если кто-то стоит определенное количество лет на учете нуждающихся, например, в Минске и видит, что он может построить жилье в Брестской или другой области, то можно подать свою заявку, и там будет строится жилье с учетом количества таких заявок, то есть область будет определять в доме какой-то процент квартир для таких людей", - пояснил он.-0-

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