Планировавшаяся в марте миссия МВФ в Беларусь переносится

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда в Беларусь, которая планировалась с 19 по 30 марта, переносится, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве МВФ в Минске.

"Планировавшаяся миссия МВФ переносится на более поздний срок. Это связано с тем, что в штаб-квартире в Вашингтоне принято решение ограничить командировки сотрудников фонда из-за ситуации с коронавирусом в мире", - сообщили в представительстве МВФ.

Как сообщалось, миссия МВФ по Статье IV в Беларуси планировалась с 19 по 30 марта. В соответствии со Статьей IV устава фонда с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.

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