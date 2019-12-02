Почти 3,5 млн куб.м древесины реализовано на годовых биржевых торгах

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовые торги древесиной в заготовленном виде прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано 3,45 млн куб.м на общую сумму Br272 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Благодаря снятию ряда ограничений по допуску покупателей на торги по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном - на 39%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. А в результате конкуренции между покупателями 46% сделок совершены с повышением стартовой цены", - рассказал Роман Янив.

За три дня (20, 28 и 29 ноября) организации различной формы собственности выкупили 74% от общего объема древесного сырья, выставленного на биржевые торги. В частности, предприятия концерна "Беллесбумпром" приобрели 632,4 тыс. куб.м, предприятия холдинга ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - 507,5 тыс. куб.м, прочие субъекты хозяйствования - 2,2 млн куб.м. То есть на долю частных деревообработчиков пришлось 63% от общего объема реализации.

Деревообрабатывающие предприятия, которым по каким-либо причинам не удалось удовлетворить свою потребность в деловой древесине на годовых торгах, смогут докупить необходимый объем во время квартальных биржевых торгов, запланированных на 5-6 декабря.-0-