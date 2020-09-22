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22 сентября 2020, 12:49

Почти 83% объектов жилфонда Беларуси получили паспорта готовности к отопительному сезону

Фото из архива
Фото из архива
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 83% объектов жилфонда Беларуси получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович на пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Готовность организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период".

Геннадий Акстилович
Геннадий Акстилович

"Что касается жилфонда, то основным показателем готовности к отопительному сезону являются паспорта готовности потребителей тепловой энергии. На сегодняшний день фактически все мероприятия, которые проводятся для получения паспортов готовности, выполнены. В частности, в полном объеме выполнен профремонт систем отопления тепловых узлов, завершены гидравлические испытания систем отопления и их опрессовка. Осталось закончить ремонт кровли (96,7% плана выполнено), стыков стеновых панелей (99,2%), а также поверку приборов учета тепловой энергии (96,8%)", - отметил начальник отдела.

По его данным, на 21 сентября получено 82,7% паспортов готовности. "В Брестской, Гомельской, Гродненской областях и городе Минске получено 100% паспортов готовности, то есть жилой фонд к отопительному сезону там готов полностью. В Минской области осталось получить 33 паспорта готовности, в Могилевской - 7 и в Витебской - 4", - сообщил Геннадий Акстилович.

Начальник отдела также напомнил, что решения о сроках начала и завершения отопительного сезона с этого года принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами на основании данных о среднесуточной температуре наружного воздуха. То есть начиная с этого года для принятия решения о включении и отключении систем отопления согласование Минжилкомхоза не требуется.

В первую очередь к отоплению подключаются детские дошкольные и школьные учреждения и медучреждения, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток составляет плюс 10 градусов и ниже, во вторую очередь отапливаться начинает жилой фонд при среднесуточной темпере воздуха в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже. Затем к отоплению подключаются административные и общественные здания, а также офисы.-0-

В Беларуси план по замене тепловых сетей к отопительному сезону выполнен на 74%В Беларуси план по замене тепловых сетей к отопительному сезону выполнен на 74%
По данным представителя Минжилкомхоза, годовое задание по замене тепловых сетей выполнено в стране на 74%, в полном объеме созданы запасы древесного топлива, сформированы 752 аварийно-восстановительные бригады, в готовности находятся 15 передвижных модульных котельных и 570 автоматических передвижных источников электроснабжения.

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Если говорить о законодательных нормах, то, по словам начальника отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадия Акстиловича, они достаточно жесткие и начинают действовать фактически с первого дня неуплаты.

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