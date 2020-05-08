Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер - Румас

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый пакет мер, который поддержал глава государства, - это не последний. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Сегодня в работе у правительства находится порядка четырех указов, по которым будут оказывать поддержку тем или иным отраслям экономики, пострадавшим в результате пандемии", - сказал Сергей Румас.

Сегодня проект указа о поддержке туротрасли глава правительства обсудил с председателем совета Республиканского союза туристических организаций Оксаной Бичун. По мнению Сергея Румаса, туристическая отрасль в Беларуси имеет очень большой потенциал. Этот сектор сегодня формирует около 2,5% ВВП страны, за 2019 год экспорт туристических услуг составил $265 млн, что на 15% больше уровня 2018-го. "Но несомненно, что потенциал этой отрасли гораздо больше", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Фото Егора Павлющика

Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года - Румас "Туристическая отрасль одна из первых почувствовала на себе удар коронавируса. Сегодня по поручению главы государства правительство постоянно мониторит отрасли, крупные предприятия, пострадавшие от пандемии, туристическая отрасль в их числе", - отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.