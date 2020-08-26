Подходы к обороту драгоценных металлов и камней будут унифицированы в ЕАЭС

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС будут унифицированы подходы к обороту драгоценных металлов и камней. Это предусмотрено законом Беларуси от 18 августа 2020 года № 54-З "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза", сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Ратификация соглашения и последующее вступление в действие позволит не только унифицировать подходы к обороту драгоценных металлов и камней и установить взаимные обязательства, но и снять существующее на внутреннем рынке ювелирных изделий ЕАЭС ограничение, связанное с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов во взаимной торговле ювелирными изделиями. "В настоящее время все государства-члены при перемещении на их территорию ювелирных и других изделий для продажи осуществляют их повторное опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом. Это в свою очередь приводит к дополнительным затратам субъектов хозяйствования. Соглашение дает право только добровольного представления для проведения пробирных работ ювелирных изделий при ввозе из государств-членов", - пояснили в ведомстве.

Также будут созданы условия для свободного обращения драгоценных металлов, камней и изделий из них на внутреннем рынке союза. Кроме того, планируется организовать взаимодействие и обзорные визиты между уполномоченными органами государств, в том числе обмен информацией о перемещаемых драгоценных металлах, камнях и изделиях из них, выявляемых нарушениях при их обороте, актах законодательства в данной сфере. Такой обмен будет возможен в том числе при введении маркировки кодами идентификации и интеграции информационных систем маркировки, добавили в министерстве.

"В настоящее время в государствах - членах ЕАЭС эксперты разрабатывают документы ЕЭК второго уровня для реализации норм соглашения. Эти нормы будут приниматься советом и коллегией ЕЭК и касаться установления единых требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий, перечня требований к их производству", - отметили в Минфине.

В ведомстве подчеркнули: этот закон подготовлен в соответствии с международным правом. Для реализации положений документа будут разработаны проекты соответствующих нормативных правовых актов. Министерство финансов ответственно за выполнение обязательств, принятых Беларусью по данному соглашению.-0-