1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"1 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", - рассказали в пресс-службе.

Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года - $128,52 за 1 тыс. куб.м.-0-