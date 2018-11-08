Поезд с белорусской молочной продукцией прибыл в Чунцин

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд из 41 контейнера с белорусской молочной продукцией прибыл в Чунцин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.
Церемония встречи поезда состоялась в рамках участия Беларуси в первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук, заместитель мэра города Чунцин Пань Ицзинь.
Стороны договорились в ближайшее время выйти на еженедельный график отправки поездов в Чунцин с белорусской сельхозпродукцией. В присутствии почетных гостей между ЗАО "Мясо-молочная компания" и Sinoby Agriculture подписан контракт на поставку молочной продукции на сумму $30 млн. Также подписано соглашение о сотрудничестве между Sinoby Agriculture и чунцинским логистическим оператором Chongqing Yuxinoy о задействовании контейнерных маршрутов для поставок белорусской продукции в Китай.-0-
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