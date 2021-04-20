Погодные условия способствуют обработке почвы и севу - Белгидромет

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия способствуют проведению мероприятий по уходу за посевами, обработке почвы, севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"По последним данным визуальных наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории Беларуси находится в умеренно влажном состоянии. Агрометеорологические условия способствуют проведению мероприятий по уходу за посевами, обработке почвы, севу яровых зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, льна. Во многих районах Могилевской, а также на севере Гродненской области верхний слой почвы переувлажнен, что затрудняет здесь обработку почвы и сдерживает темпы посевных работ", - рассказали в Белгидромете.
В ближайшие дни погодные условия будут способствовать прорастанию зерна и появлению всходов яровых культур, дальнейшему развитию озимых культур. Ожидаемые дожди будут сдерживать просыхание переувлажненных почв.-0-