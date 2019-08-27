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27 августа 2019, 22:49

Полная картина экономического эффекта II Европейских игр будет получена в январе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полная картина экономического эффекта от проведения в Минске II Европейских игр будет получена в январе 2020 года. Об этом первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По итогам 2019 года проведем окончательный анализ. Сегодня у нас есть информация о сумме проданных билетов, заполняемости гостиниц, товарах, купленных иностранными гостями, когда они использовали Tax Free, - сказал Александр Турчин. - В январе увидим полную картину".

В целом на Европейские игры в 2017-2019 годах потрачено около Br840 млн. "Это различные источники - бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь. Порядка 70%, т.е. около Br600 млн, - инвестиционные затраты. Можно задать себе вопрос: это деньги, которые пошли на игры, или, не будь их, мы бы эти расходы все равно осуществляли?", - отметил первый вице-премьер.

В качестве примеров он привел студенческое общежитие по просп. Дзержинского, недострой в студгородке, закупленные новые автобусы и электробусы для Минска, переданные в областные автопарки.

"Получается, Br240 млн израсходованы непосредственно на проведение игр. Порядка половины из этой суммы - средства спонсоров. Они пошли в том числе на проживание спортсменов, их питание", - добавил Александр Турчин. И продолжил цепочку рассуждений в том ключе, что таким образом доход получили предприятия общепита, сферы услуг.-0-

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