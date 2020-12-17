Половина банковских гарантий поступает в таможню в электронном виде - ГТК

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина банковских гарантий сегодня поступает в таможню в электронном виде, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Такое нововведение, как принятие банковских гарантий в виде электронного документа, стало возможным благодаря соглашению, заключенному между Национальным банком и Государственным таможенным комитетом. В настоящее время уже 50% таких документов представляется в таможню в электронном виде", - рассказали в ГТК.

Электронный формат работы продемонстрировал положительные результаты для всех заинтересованных. Как отметили в ГТК, нововведение позволило исключить физические контакты между участниками процесса, сэкономить время и оптимизировать порядок представления банковских гарантий. Положительным моментом также стало сокращение времени для снятия ограничений по банковским гарантиям, что уменьшило финансовые издержки комиссионера, в том числе за счет оплаты за пользование банковской гарантией.

Государственный таможенный комитет напоминает, что информационное взаимодействие выполняется в отношении банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также обеспечения исполнения обязанностей юридического лица в сфере таможенного дела и уполномоченного экономического оператора.

Гарантии выполнения юрлицами и ИП обязательств поручителей перед таможенными органами также могут быть представлены в электронном виде.-0-