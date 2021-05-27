27 мая, Минск /Корр БЕЛТА/. Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около $550 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

"В Беларуси подведены первые итоги работы текущего года. Как уже было озвучено правительством, несмотря на определенные сложности политического и эпидемиологического характера, результаты, достигнутые отечественной промышленностью в первом квартале, оказались положительными, а перспективы вполне оптимистичными.

Так, несмотря на то, что количество стран мира, куда экспортируется продукция, произведенная предприятиями системы Министерства промышленности, сократилось (январь-март 2020 года - 92, январь-март 2021 года - 86), сальдо внешней торговли отрасли остается положительным и составляет порядка $550 млн", - отметил пресс-секретарь.

В основном это стало возможным благодаря выросшему экспорту товаров, стоимость которых за отчетный период составила более $1 млрд. К примеру, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос экспорт грузовых автомобилей (включая карьерные самосвалы) - в 1,6 раза, тракторов - в 1,3, цветных телевизоров - в 2,6, холодильников - в 1,2, стиральных машин - в 0,7.

На данном этапе 2021 года основной удельный вес в общем объеме экспортных поставок техники Минского автозавода приходится на рынки стран Азии и Африки. Это Египет, Зимбабве, Мадагаскар, Конго, Того, Танзания, Кения, Уганда, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам. Также МАЗом прорабатываются проекты поставок машин в Сербию, Пакистан, Бангладеш, Индонезию и другие страны. Кроме того, изыскиваются возможности организации сборочных производств автотехники в Венгрии, Сирии, Узбекистане и Молдове.

Продукция "Гомсельмаша" становится все более узнаваемой в Африке, Азии и Латинской Америке. Сегодня завершены отгрузки готовой продукции в Зимбабве на общую сумму $2,5 млн. Реализуются контракты с украинской компанией на поставку 50 единиц зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 PROF1 на сумму более 4 млн евро, а также 20 единиц на сумму около $2 млн.

В то же время агропромышленный гигант планирует увеличить поставки продукции на европейский рынок. Ведутся переговоры также по условиям продажи кормоуборочных комбайнов в адрес СП GOMSELMASH INDIA PRIVATE LIMITED в Индии.

В 2020 году МЭТЗ им. В.И.Козлова освоены новые виды продукции в соответствии с требованиями европейских стандартов (остовы трансформаторов, трехфазные масляные трансформаторы), которые уже производятся и успешно реализуются в текущем году потребителям из Германии, Франции, Чехии.

Холдингом "Могилевлифтмаш" для обеспечения диверсификации экспорта увеличен объем продаж электродвигателей. В 2021 году планируется рост их реализации в страны Балтии за счет новых видов продукции - асинхронных двигателей общепромышленного назначения повышенного и высокого класса энергоэффективности. Также в планах развитие сотрудничества с компанией Movel Elevators Nigeria Limited по поставкам лифтового оборудования в Нигерию.

В целом, рентабельность продаж в промышленности по государственным организациям и акционерным обществам с долей государства более 50% составила 8,5% при доведенном задании 3,7 %.

Организациями Министерства промышленности по итогам первого квартала изготовлено импортозамещающей продукции на сумму свыше $840 млн.-0-