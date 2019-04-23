Польша зафиксировала ухудшение качества российской нефти, поступающей транзитом через Беларусь

23 апреля, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Польская сторона зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей в республику по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщила сегодня пресс-служба нефтеперерабатывающей компании ORLEN.

"В области поставок сырой нефти компания PERN (оператор польского участка "Дружбы") сообщила нам об ухудшении качества нефти в Адамово. Мы ожидаем поступления полного отчета по этому вопросу. От этого будут зависеть наши дальнейшие возможные шаги", - указано в сообщении.

Касаясь ситуации вокруг решения Беларуси приостановить экспорт нефтепродуктов в Польшу, в ORLEN сообщили, что компания не импортирует бензин с белорусского направления. "В случае с дизельным топливом импорт с белорусского направления составляет небольшой процент", - указали в пресс-службе.

"Конечно, мы следим за ситуацией на рынке. Заверяем, что заявление Беларуси о прекращении экспорта бензина и дизельного топлива в Польшу не повлияет на качество топлива, продаваемого на станциях компании", - подчеркнула пресс-служба ORLEN.

Ухудшение качества поставляемой нефти подтвердили и в PERN. "Мы получили факс от "Гомельтранснефти" о наблюдаемом повышении концентрации органических хлоридов в сырой нефти, поставляемой в Беларусь. Позднее мы заметили это в нефти, переправляемой в Польшу", - отметила пресс-секретарь PERN Катажина Красиньская. "PERN информировал об этом польские и немецкие НПЗ и находится с ними в постоянном контакте, - указано в сообщении. - Мы отслеживаем эту ситуацию на регулярной основе".

Как сообщалось БЕЛТА, произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.-0-