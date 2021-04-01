Порядок участия в госзакупках незарегистрированных медизделий вынесен на общественное обсуждение

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минздрава "О порядке участия в процедурах государственных закупок медицинских изделий, не зарегистрированных в установленном порядке", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Проектом постановления определены условия допуска участников, предлагающих не зарегистрированные медицинские изделия, к участию в процедуре госзакупок. Это обусловлено необходимостью закупки медизделий в связи с отсутствием зарегистрированных медицинских изделий и (или) их аналогов.

Предлагается утвердить инструкцию, определяющую порядок допуска не зарегистрированных медицинских изделий к закупке, а также действия заказчика (организатора) при ее проведении. Ожидается, что допуск не зарегистрированных в установленном порядке медицинских изделий расширит круг участников процедур госзакупок, будет способствовать развитию конкуренции.

Также на общественное обсуждение вынесен проект постановления Минздрава "О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок". Этот документ определяет порядок этого взаимодействия при проведении госзакупок медизделий, запасных частей к ним, лекарств и лечебного питания. Проект разработан с учетом практики применения норм законодательства о государственных закупках. Ранее эти вопросы были урегулированы постановлением Минздрава от 17 апреля 2013 года №31, которое утратило актуальность в связи с принятием новых актов законодательства о госзакупках.

Свои замечания и предложения по обоим проектам постановлений можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 11 апреля 2021 года.-0-