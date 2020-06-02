После открытия границ у Беларуси есть шансы улучшить динамику экспорта - Садохо

Пандемия негативно сказалась на экономике практически всех стран, отразилась на работе как крупных производителей, так и представителей малого и среднего бизнеса. В Беларуси не вводились карантинные меры, большинство отечественных предприятий и организаций продолжили свою деятельность. Даст ли это Беларуси преимущество после открытия границ по сравнению с другими государствами, как отразится на экспорте, а также о развитии системы онлайн-торговли в интервью БЕЛТА рассказал директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Валерий Садохо.

- Валерий Евгеньевич, как будет развиваться экспорт после открытия границ? Беларусь не приостанавливала производства, будут ли у нее в связи с этим преимущества перед другими странами? Какие прогнозы можно сделать с учетом ситуации в мире?

- После открытия границ ожидать существенного увеличения экспорта не придется. Основным сдерживающим фактором станет снижение платежеспособности зарубежных партнеров во многих странах в связи со значительным падением ВВП. Вместе с тем на товары продовольственной группы, которые Беларусь производит в большом количестве, спрос сохранится, так как в отдельных регионах пандемия приведет к уменьшению сельскохозяйственного производства.

После оживления мировой транспортной системы повысится спрос и на белорусские нефтепродукты. Учитывая, что в Беларуси практически все предприятия продолжили свою работу, то страна не ощутит тех издержек, которые понесут другие государства во время возобновления производств, приостановленных на период карантина. В связи с этим отечественная продукция будет более конкурентоспособной.

Также Беларусь во время пандемии не прекращала экспорт товаров. Вместе с тем итоги I квартала показывают, что он снизился на 11,3%. Это произошло в основном за счет нерегулярных поставок нефти и нефтепродуктов. Однако в январе - марте текущего года наблюдалась позитивная динамика экспорта мясо-молочной продукции, автотракторной техники, продукции деревообработки, а также товаров легкой промышленности. После открытия границ у Беларуси есть все шансы улучшить динамику экспорта.

- В связи с пандемией всколыхнулась онлайн-система. В частности, новый импульс развития получил онлайн-экспорт. Какой потенциал у рынка онлайн-экспорта в Беларуси?

- В условиях, когда на мировом рынке предложение товаров превышает спрос на них, необходимо принимать меры по увеличению использования современных форм продвижения товаров, включая онлайн-торговлю. Цифровизация всех процессов станет тем преимуществом, которое сможет предопределить победителей в конкурентной борьбе. Что касается онлайн-экспорта, то нам потребуется развитие законодательства в этой сфере.

В 2019 году с запуском в Беларуси государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками (ГИАС) был сделан еще один шаг в сторону цифровой трансформации. В результате новаций участие в процедурах закупок для поставщиков теперь завершается подписанием контрактов онлайн, также осуществлен полный цикл электронизации процесса госзакупок.

Национальный центр маркетинга автоматизировал процесс проведения процедур закупок из одного источника малого объема. Сейчас внедряется интернет-магазин с формированием каталога товаров поставщиков для увеличения доли сделок онлайн, а также повышения уровня конкуренции с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Национальный центр маркетинга развивает портал информационной поддержки экспорта Export.by. Думаю, в нынешних условиях он особенно актуален. Расскажите подробнее об этом интернет-ресурсе. Как эта площадка способствует продвижению белорусских товаров на международных рынках?

- Портал Export.by призван способствовать повышению конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг, расширению внешней торговли, привлечению в страну иностранных инвестиций, а также установлению торговых контактов и партнерских отношений между белорусскими и зарубежными компаниями.

Основная функция площадки заключается в предоставлении информации об отечественных поставщиках и их товарах, услугах, технологиях, коммерческих предложениях. Это так называемая электронная витрина, с помощью которой можно легко найти партнера в Беларуси. При этом использование ресурса для экспортеров абсолютно бесплатное.

Площадка предоставляет поставщикам сведения о господдержке, памятку с ответами на ключевые вопросы, а также освещает отдельные аспекты внешнеэкономической деятельности, процесс и особенности получения сертификатов CE и "Халяль", порядок страхования экспортных рисков и работы с международными перевозчиками. Информация в разделах доступна на русском и английском языках.

В свою очередь пользователь может добавить в каталог свое коммерческое предложение на группу товаров с указанием срока действия предложения.

Сейчас Национальный центр маркетинга проводит работу по подготовке к участию Беларуси на всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае, где портал Export.by будет использован как электронная витрина отечественных экспортных товаров, услуг и технологий.

- Какое количество предприятий представлено на портале? Из каких они отраслей?

- На Export.by зарегистрировано около 7 тыс. компаний и более 20 тыс. товаров и услуг. Большинство из них представлены промышленными предприятиями - более 4,5 тыс., строительными организациями - около 1 тыс., а также предприятиями сельскохозяйственного производства - около 500.

- В последнее время большую популярность получили различные виртуальные выставки, ярмарки. Насколько эффективен и востребован такой онлайн-формат в Беларуси?

- Виртуальные выставки не смогут заменить традиционные по многим причинам, включая необходимость непосредственного контакта с экспонатами, дегустаций продовольственных товаров и прочее.

Хотел бы также отметить, что портал Export.by является постоянно действующей виртуальной выставкой белорусских товаров. Там есть вся необходимая информация, включая фото, техническое описание, условия поставок, платежей и многое другое.

- Какие цели и задачи ставит перед собой Центр маркетинга на текущий год?

- Национальный центр маркетинга совместно с Министерством иностранных дел и посольствами Беларуси за рубежом будет оказывать информационную поддержку отечественным экспортерам через проведение онлайн-семинаров, бизнес-форумов, выставок за рубежом и маркетинговых исследований. Также центр будет содействовать в издании рекламных материалов на иностранных языках, поддерживать и совершенствовать портал Export.by.

Кроме того, в рамках реализации указа Президента от 7 мая 2020 года №156 Центр маркетинга будет вносить свой вклад в цифровизацию госзакупок и разработку новой платформы по выдаче электронных виз для иностранных граждан.

Юлия НЕМАНКОВА,

БЕЛТА.-0-