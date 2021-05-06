Послы Беларуси и Словакии в РФ подтвердили интерес к наращиванию экономического сотрудничества

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Послы Беларуси и Словакии в России Владимир Семашко и Любомир Регак подтвердили взаимную заинтересованность к наращиванию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Встреча руководителей дипломатических миссий состоялась в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Собеседники обсудили вопросы развития белорусско-словацких отношений и подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании торгово-экономического сотрудничества, активизации региональных и культурных связей", - отметили в пресс-службе.

Владимир Семашко также информировал Любомира Регака о деятельности Республики Беларусь в рамках ее участия в интеграционных объединениях.-0-