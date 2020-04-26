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Экономика
26 апреля 2020, 20:47

Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума - Крутой

Фото из архива
Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума. О таких планах первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Международная организация труда прогнозирует: рынок труда ждет более серьезный кризис, чем финансовый сектор или внешнюю торговлю. Поэтому важный блок мероприятий поддержки сегодня - социальный. В подписанном 24 апреля указе №143 "О поддержке экономики", прошла только мера по больничным листам для родителей, у которых ребенок в возрасте до 10 лет оказался контактом первого или второго уровня. "Но и до этого был принят ряд решений. Предприятиям разрешили больничные листы выдавать людям, которые были контактами первого или второго уровня с симптомами", - добавил первый вице-премьер. И отметил как еще одну социальную меру - определенные налоговые каникулы, которыми могут воспользоваться компании. Средства, затраченные на дезинфекцию помещений, обеспечение масками, дезсредствами работников, позволят включать в затраты, тем самым снижать величину выплаты налога на прибыль.

"Плюс в рамках второго пакета мы доложили Президенту очень важные меры социальной поддержки. Если компании вынужденно находятся в простое либо работники трудятся в режиме неполной занятости по инициативе нанимателя, они получат доплату до уровня минимальной заработной платы. Это примерно Br100-150 на каждого работника", - сказал Дмитрий Крутой. Также, по его словам, предложено усилить поддержку безработных граждан, которые во втором квартале лишились работы, и стимулировать их регистрироваться на бирже труда. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет всего Br27 - и Президенту была представлена инициатива увеличить это пособие хотя бы до бюджета прожиточного минимума. На период с 1 мая по 31 июля этого года БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br246,78. Если в течение трех месяцев человек будет находится на учете как безработный, то будет получать это повышенное пособие и дважды (по законодательству) - предложение о трудоустройстве.

"Третья мера - государственная адресная социальная поддержка. Это, прежде всего, инструмент, который будет касаться семей с детьми. Там тоже доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума. Примерно Br50-55 на одного человека. Суммарно весь этот социальный блок стоит Br300 млн", - отметил Дмитрий Крутой.

Второй пакет мер может быть согласован уже в ближайшие дни.-0-

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безработица занятость соцзащита
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