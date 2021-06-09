Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поставки белорусского продовольствия в государства Азиатского региона за последние 5 лет выросли в 13 раз. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Азиатский регион действительно один из самых перспективных, поскольку большое население, обеспечить себя полностью продовольствием они не могут и всегда будут нетто-импортерами, - сказал Алексей Богданов. - Мы не первый год работаем на азиатском континенте, там уже давно и хорошо знают белорусские продукты питания. За последние 5 лет мы выросли в поставках в 13 раз, в прошлом году поставки достигли $356 млн, причем ассортимент широкий. По итогам работы за четыре месяца этого года мы уже экспортировали продовольствия на $167 млн, что на 60% больше уровня прошлого года. Поставляется широкий спектр молочной, мясной продукции, сахар, льноволокно, рапсовое масло и другие товары. Ну и, конечно, будем двигаться дальше, увеличивать число стран по поставкам продовольствия. В настоящее время это 37 стран Азиатского региона. Мы также планируем расширять ассортимент поставляемой продукции".

По мнению замминистра, такие мероприятия, как Белорусско-азиатский форум, где присутствует большое количество представителей и руководителей посольств азиатских государств, способствуют увеличению поставок и узнаванию белорусских товаров в регионе.

Белорусско-азиатский форум проводился для презентации экспортного потенциала Беларуси, установления профессиональных контактов, открытого обмена мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси со странами Азии и его перспективах. В мероприятии участвовали представители посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству. Речь о странах, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Это послы, руководители дипмиссий и другие дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.

Представителям Азиатского региона рассказали о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале нашей страны в области сельского хозяйства, роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке.-0-