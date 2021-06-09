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09 июня 2021, 11:22

Борисевич: у Беларуси много возможностей для реализации экономических проектов с партнерами из Азии

Николай Борисевич. Фото из архива
Николай Борисевич. Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси много возможностей для реализации экономических проектов с партнерами из Азиатского региона. Важность этого отметил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич сегодня во время Белорусско-азиатского форума, который проходит в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Существует много возможностей для продвижения торгово-экономических интересов в азиатском направлении. У нас уже есть достаточное количество успешно реализованных и реализуемых проектов. Это и по поставкам готовой продукции, к примеру, во Вьетнам, Индонезию, Индию, а также по проектам совместной кооперации, которые мы реализуем со своими партнерами", - подчеркнул заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства.

Николай Борисевич также обратил внимание: "Белорусский экспорт за минувший год составил порядка $2 млрд. По сравнению с предыдущим периодом он возрос, то есть тенденции к росту и перспективы также имеются. То, что мы сегодня встречаемся и проводим этот форум, говорит о взаимной заинтересованности расширять это сотрудничество. Ведь чем больше мы осуществляем взаимодействие и больше ведем диалог с иностранными партнерами, тем больше взаимных возможностей открывается для контактов. И то, что такой большой интерес проявляют наши партнеры, еще большее подтверждение этому".

"Мы рассматриваем сотрудничество с партнерами из Азиатского региона как улицу с двусторонним движением потому, что понятно: каждая сторона заинтересована в продвижении своих интересов. Но не учитывать интересы партнеров невозможно, - продолжил замминистра. - Мы всегда с уважением относились к своим партнерам, в том числе и в азиатском направлении, строили и будем строить сотрудничество на принципах взаимного уважения и взаимного продвижения интересов. Этими интересами мы будет руководствоваться и дальше".

Отвечая на вопросы журналистов, он обратил внимание на успешное присутствие "Интеграла" на азиатских рынках, которое говорит о том, что белорусская продукция очень востребована в Азии. "Очень интересные, с моей точки зрения, перспективы сотрудничества в инновационной сфере с Республикой Корея, - сказал Николай Борисевич. - Она разработала стратегию связей с зарубежными странами, в том числе в сферах высоких технологий, IT, фармацевтики, медицины, то есть это то сотрудничество, которое требует всегда добавленной стоимости. Это также совместные производства, то есть совместная кооперация, которую развиваем, к примеру, во Вьетнаме. Речь также идет о поставках продукции СП на рынки соседних стран, то есть расширение торгового присутствия в региональном аспекте".

Цель форума - презентация экспортного потенциала Беларуси, установление профессиональных контактов и открытый обмен мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси со странами Азии и его перспективах.

В мероприятии участвуют представители посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству. Речь о странах, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Это послы, руководители дипмиссий и другие дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.

Представителям Азиатского региона рассказывают о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале нашей страны в области сельского хозяйства, о роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке.-0-

Сотрудничество со странами Азиатского региона было и остается одним из приоритетов внешней политики Беларуси - Борисевич

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