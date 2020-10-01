Поставки продукции и обмен опытом - Беларусь и Россия договорились о развитии сотрудничества в АПК

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились о развитии сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решили, что, несмотря на пандемию, сельскохозяйственная выставка должна быть и в этом году. Нашу страну в эти дни посетили российские делегации во главе с губернаторами областей. Выработаны предложения для дальнейшей совместной работы с российской стороной: это поставки продукции, комплектующих для промышленности, взаимодействие научно-практических центров, обмен опытом между специалистами, сотрудничество в области семеноводства и племенного животноводства, в том числе по поставкам скота. Думаю, результат будет взаимовыгодным", - сказал Иван Крупко.

Сегодня "Белагро" посетила российская делегация, в том числе посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Они ознакомились с представленной на выставке белорусской техникой и продукцией пищевой промышленности. Иван Крупко провел рабочую встречу с ними на полях "Белагро" и рассказал о достижениях Беларуси в сфере АПК.

"На выставку приехали свыше 30 российских компаний из разных субъектов РФ. Ее масштаб поражает. Широкая линейка белорусской промышленной продукции, конечно, интересна нам. Но наше партнерство должно быть ориентировано не только на режим "купили/продали". Мы сейчас говорим о кооперационных связях другого уровня. Нужен совместный прогноз, в том числе потребностей российских сельхозпроизводителей", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Выставка "Белагро-2020" проходит с 29 сентября по 4 октября на территории Футбольного манежа в Минске. В ней принимают участие 360 компаний из 14 стран.-0-

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия