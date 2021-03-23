Поставки техники и развитие инфраструктуры АЭС - Беларусь хочет углубить сотрудничество с Бангладеш

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация белорусских промышленных предприятий посетила с визитом Бангладеш, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Индии.

В состав делегации вошли представители "Амкодора", Минского автомобильного завода, "Белкоммунмаша" и компании "Промагролизинг". Возглавил делегацию заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик.

В Бангладеш белорусская делегация провела переговоры с министром местного самоуправления, сельского развития и кооперативов Таджулом Исламом, ведомство которого в 2017 году стало основным покупателем техники "Амкодор". "Оно намерено приобрести дополнительную дорожно-строительную технику на $17 млн. Стороны обсудили вопросы обслуживания оборудования по первому контракту и согласовали предложения по конкретным наименованиям по второму контракту", - рассказали в дипмиссии.

Пассажирским электротранспортом заинтересовалось руководство столицы Бангладеш. После изучения потребности Дакки в электробусах (ширина проезжей части, конкретный маршрут, высотные перепады местности, загрузка пассажирами, средняя скорость движения и другие существенные параметры) бангладешская сторона намерена обратиться к белорусским предприятиям за коммерческими предложениями по технике и сопутствующей инфраструктуре. При необходимости будет организован визит в Минск руководства или специалистов Министерства местного самоуправления, сельского развития и кооперативов, а также мэрии северной Дакки для более детального ознакомления с продукцией предприятий.

Белорусская делегация также встретилась с министром торговли Бангладеш Типу Мунши. С ним обсуждались вопросы наращивания товарооборота между странами. Бангладеш в 2020 году поставил в Беларусь товаров на $26,1 млн, в то время белорусский экспорт превысил $115 млн. Стороны рассмотрели вопросы упрощения доступа бангладешских предметов одежды, джутовой ткани, изделий из кожи, лекарственных средств на белорусский рынок.

Как сообщили в посольстве, во время встречи Дмитрий Харитончик заявил, что Беларусь заинтересована оказать содействие в инфраструктурном строительстве, связанном с ядерными объектами, в поставках экологически чистого транспорта, сельскохозяйственного оборудования и технологий переработки и хранения производимой сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства, развитии племенного животноводства.

Отдельно стороны затронули тематику взаимодействия с Бангладеш в контексте экономической интеграции на евразийском пространстве, включая заключение договора о зоне свободной торговли с ЕАЭС и согласование торговых квот.

Обсуждение сотрудничества в сфере ядерных технологий продолжилось на встрече с главным исполнительным директором строящейся атомной станции в Руппуре Алаком Чакраборти. Принимая во внимание тот факт, что типы АЭС в Островце и в Руппуре практически идентичные, руководство атомного объекта выразило крайнюю заинтересованность в использовании белорусского опыта в развитии инфраструктуры как этого объекта, так и двух запланированных к строительству в будущем, решение о начале запуска которых должно быть принято до конца текущего года.

"Речь шла об обмене опытом и/или содействии в строительстве сопутствующих атомной станции объектов, таких как дороги, административные здания, жилые и социальные объекты, поставках безопасного оборудования, высококвалифицированного обучения персонала. Особое значение придано целесообразности подписания рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики между обеими сторонами для эффективного взаимодействия", - отметили в посольстве.

Еще одной важной темой обсуждения стали вопросы участия белорусских специалистов в создании пожарных команд (внешнего радиуса) для защиты ядерного объекта в Руппуре. Бангладешская сторона заинтересована в комплексном решении этого вопроса - поставках техники, строительстве инфраструктуры и обучении специалистов.

По приглашению мэра Газипура Джахангира Алама белорусская делегация также посетила мэрию и ознакомилась с некоторыми строящимися и уже действующими объектами. Здесь уже хорошо знают белорусскую дорожно-строительную технику и технику общего профиля, поэтому готовы рассматривать вопрос закупки этого вида оборудования. Заинтересованы также в покупке самосвалов МАЗ на сумму $50-100 млн. Мэрия проявила интерес и к белорусским электробусам.-0-

Фото посольства Беларуси в Индии