Потери для оборонной промышленности Беларуси при выходе из ОДКБ будут $300-350 млн ежегодно - Головченко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые потери для оборонной промышленности Беларуси в случае выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) составят порядка $300-350 млн ежегодно. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, отвечая на вопрос о последствиях выхода страны из ОДКБ и закрытия российских военных объектов - узла связи в Вилейке и станции под Барановичами, сообщает БЕЛТА.

"Это явно направлено на разрыв военно-политического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ведь мы фактически находимся в едином оборонном пространстве как в рамках ОДКБ, так и в рамках Союзного государства, - сказал глава правительства. - Это целый комплекс вопросов: начиная от подготовки кадров, военных специалистов и заканчивая едиными планами применения группировок войск и сил. Здесь и военно-техническая составляющая, т.е. поставка, ремонт, модернизация вооружений".

"Прямые потери для нашей оборонной промышленности - это ежегодно порядка $300-350 млн. Не говоря о том, что в рамках ОДКБ мы приобретаем вооружения, военную и иную специальную технику не по экспортным, а по внутренним ценам", - отметил Роман Головченко.

При этом он считает, что перейти на НАТОвские стандарты и вооружение не так просто, есть нюансы. "Декларируется, что все дадим бесплатно. Действительно, что-то давалось, особенно списанное или устаревшее, то, что надо просто утилизировать. Кто будет отдавать лучшее? А потом требуется: будь добр, 2% от ВВП вынь да положь на оборону", - пояснил премьер-министр. Он также обратил внимание, что возникнут определенные обязательства, придется закупать недешевое вооружение. "Многие эти тендеры тянутся годами, потому что не могут наскрести страны денег", - сказал Роман Головченко.

Руководитель правительства считает, что российские военные объекты в Беларуси надо называть не военными базами, а объектами инфраструктуры. "Между прочим, большинство там белорусских людей. В двух небольших населенных пунктах эти объекты дают работу 400 белорусам", - добавил он.-0-