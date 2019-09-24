Правила обеспечения гражданской авиации топливом и спецжидкостями утверждены в Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены авиационные правила обеспечения гражданской авиации горюче-смазочными материалами (ГСМ) и специальными жидкостями. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 18 марта 2019 года №14 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Правила устанавливают требования к авиационным организациям и их подразделениям в части авиаГСМ, определяют нормативно-технические основы по их приему, хранению, подготовке и применению. Они являются основополагающим документом для последующей разработки технологических инструкций (технологий), технологических карт и должностных инструкций для персонала с учетом конкретной специфики.

Предполагается введение единого порядка и объема контроля качества авиаГСМ при поступлении в службу, участок ГСМ авиационной организации, при хранении на складах и при выдаче на заправку воздушных судов, а также при контроле качества продукции, выдаваемой на временные аэродромы и посадочные площадки.

Постановление принято на основании ст. 6 Воздушного кодекса и вступает в силу после официального опубликования. -0-