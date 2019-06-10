10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассчитывает на партнерство с Лондонской фондовой биржей, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с генеральным директором биржи Никилом Рати, передает корреспондент БЕЛТА.
"Благодаря безупречной репутации, следованию самым лучшим мировым стандартам качества Лондонская фондовая биржа, несомненно, является для нас потенциальным партнером в реализации сделок в сегментах долгового и акционерного капиталов. Мы видим значительные шаги, которые сделала Лондонская фондовая биржа за последние два года, и, безусловно, заинтересованы в сотрудничестве", - отметил Сергей Румас.
Премьер-министр поблагодарил Никила Рати и команду Лондонской фондовой биржи за организацию сегодняшнего мероприятия - Дня рынков капитала Беларуси.
"Мы высоко ценим предоставленную нам возможность проведения такого знакового для нашей страны мероприятия на крупнейшей финансовой площадке мира. В последние годы растет активность белорусских эмитентов из Беларуси на международном финансовом рынке, поэтому у нас есть потребность в постоянном конструктивном диалоге с инвесторами, - подчеркнул глава правительства. - Надеюсь, что сегодняшнее событие позволит наладить продуктивные контакты белорусских эмитентов с Лондонской фондовой биржей".
Никил Рати в свою очередь отметил, что Лондонская фондовая биржа имеет давнюю историю сотрудничества с развивающимися рынками и готова взаимодействовать с Беларусью.
Лондонская фондовая биржа (The London Stock Exchange, LSE) - одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг. Основана в 1801 году.-0-
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