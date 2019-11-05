Правительство и Нацбанк готовят план мер для ускоренного роста экономики Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство и Национальный банк готовят план системных мер для ускоренного роста экономики Беларуси, сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с решением главы государства в ближайшее время правительством совместно с Национальным банком будет утвержден план системных мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Беларуси", - сказал Сергей Румас.

Как ожидается, мероприятия плана начнут реализовываться с 2020 года.

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Бюджет на 2020 год должен заложить основу для старта новой пятилетки - Андрейченко На это обратил внимание председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства.