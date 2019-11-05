5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об этом шла сегодня речь на заседании Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт", - отметил премьер-министр Сергей Румас.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий - на 30%, пшеничной муки - в 2 раза, пива - на 19%, воды (включая минеральную и газированную) - на 6%.

В связи с этим глава правительства попросил руководство "Белгоспищепрома" прокомментировать складывающуюся ситуацию и доложить о мерах, которые будут приниматься концерном по ее исправлению.

На заседании Совмина обсуждается также реализация ключевых инвестпроектов. Премьер-министр напомнил руководителям госорганов о персональной ответственности не только за своевременное завершение всех важнейших проектов, но и обеспечение их эффективной работы и выход на проектную мощность.-0-