Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство обновило список должностных лиц, которые закреплены за иностранными государствами для наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №787 от 3 ноября 2018 года, которое опубликовано сегодня на
Премьер-министр Сергей Румас закреплен за Россией, его первый заместитель Александр Турчин - за Казахстаном, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами.
Вице-премьер Владимир Кухарев определен ответственным за сотрудничество для наращивания экспорта с Бразилией, Ганой, Нигерией, Литвой, вице-премьер Игорь Петришенко - с Испанией, Францией, Италией. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко закреплен за Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Туркменистаном, Украиной, Эквадором.
В списке курирующих экспорт - высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганизаций, подчиненных правительству, другие должностные лица.-0-
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