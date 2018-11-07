Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство обновило список должностных лиц, которые закреплены за иностранными государствами для наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №787 от 3 ноября 2018 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Премьер-министр Сергей Румас закреплен за Россией, его первый заместитель Александр Турчин - за Казахстаном, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами.

Вице-премьер Владимир Кухарев определен ответственным за сотрудничество для наращивания экспорта с Бразилией, Ганой, Нигерией, Литвой, вице-премьер Игорь Петришенко - с Испанией, Францией, Италией. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко закреплен за Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Туркменистаном, Украиной, Эквадором.

В списке курирующих экспорт - высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганизаций, подчиненных правительству, другие должностные лица.-0-