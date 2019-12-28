28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило проекты договоров лизинга с компаниями РФ, Украины и Казахстана. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 декабря 2019 года №899 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Одобрены проекты договоров о предоставлении белорусских товаров в лизинг с АО "Северная Венеция", ООО "Солид-Лизинг" (Россия), компанией "Украгролизинг", ООО "ОТП Лизинг" (Украина), Альфа-Банком (Казахстан).

Банком-агентом по выполнению условий договоров с АО "Северная Венеция" будет Банк ВТБ (Беларусь), с ООО "Солид-Лизинг" - Банк БелВЭБ, с компаниями из Украины и Казахстана - Беларусбанк.

На подписание соглашений уполномочены Министерство промышленности и Министерство финансов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-