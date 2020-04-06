Правительство определило лауреатов премии в области качества

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 3 апреля 2020 года №203 определил лауреатов премии правительства за достижения в области качества 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия присуждена предприятию "Минскинжпроект", ООО "Праймилк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Беларускабель" (Мозырь), Гомельскому химическому заводу, СОАО "Коммунарка", гостинице "Отель "Аква-Минск" предприятия "Аква-Минск".
Звание лауреата премии подтвердили ЗАО "Август-Бел", ЗАО "Витэкс", Добрушский фарфоровый завод, подразделение "Минский вагонный участок" Минского отделения Белорусской железной дороги, ОАО "Березастройматериалы", Борисовский завод медицинских препаратов, Брестский мясокомбинат, Лунинецкий молочный завод, Пинский мясокомбинат, ОАО "Полоцк-Стекловолокно", Слонимский мясокомбинат, предприятие "Конус" РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, Гродненский государственный медицинский университет.
Звание дипломанта конкурса присуждено Гродненскому областному институту развития образования.
Специальной награды конкурса в номинации "Лидерство" за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации удостоен Брестский мясокомбинат, в номинации "Социальная ответственность" - Гродненский государственный медицинский университет.-0-