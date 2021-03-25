Правительство определило поставщиков удобрений для полевых работ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021-2022 годах госзакупки товаров, необходимых для проведения полевых работ, будут осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №160, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, согласно документу, поставщиком азотных удобрений определено ОАО "Гродно Азот", фосфорных удобрений - ОАО "Гомельский химический завод", калийных - ОАО "Беларуськалий", комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений - "Беларуськалий" и Гомельский химический завод, а известняковой (доломитовой) муки - ОАО "Доломит".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта текущего года.-0-