Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предложило Европейскому банку реконструкции и развития участие в строительстве железной дороги из Минска в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в начале важной для нас работы по подготовке амбициозного инвестиционного проекта по организации скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск - индустриальный парк "Великий камень". Не стану скрывать: мы обсуждаем этот проект и с другими финансовыми институтами, ищем наиболее оптимальные варианты структурирования этой сделки. В любом случае хотим пригласить ЕБРР для участия в этом проекте", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр подчеркнул, что белорусское правительство очень ценит сотрудничество с банком и глубоко признательно команде ЕБРР за высокий профессионализм. "Правительство приложит все усилия для закрепления достигнутого уровня взаимодействия и его расширения в будущем", - резюмировал он.

Юрген Ригтеринк в свою очередь позитивно оценил участившиеся в последнее время контакты банка с представителями Беларуси. В силу объема операций за последние годы в портфеле ЕБРР Беларусь стала одной самых значимых стран для банка, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Беларуси рассматривается реализация проекта организации скоростного железнодорожного сообщения Минск - Городище - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - Национальный аэропорт Минск.-0-