Правительство предоставит гарантию Банку развития Китая в погашении займа Беларусбанка

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство предоставит Банку развития Китая гарантию в погашении внешнего займа, выдаваемого ОАО "АСБ Беларусбанк" на сумму 100 млн евро. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 октября 2019 года №674, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Деньги пойдут на покрытие потребности Беларусбанка в оборотных средствах. Гарантия правительства предоставляется на погашение займа, уплату процентов и других платежей за его пользование.

Кредитное соглашение о предоставлении Беларусбанку финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро было подписано 24 апреля 2019 года в Пекине.-0-