Правительство предоставит Узденскому райагросервису субсидии по кредитам

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденскому райагросервису предоставят из республиканского бюджета субсидии по двум кредитам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 декабря 2020 года №707, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Субсидии будут предоставлены в 2020-2029 годах на уплату части процентов за пользование кредитами "Беларусбанка". Права и обязанности по ним перешли к райагросервису от ОАО "Узденский". Кредиты выдавались для реконструкции и строительства животноводческих объектов по республиканской программе развития молочной отрасли в 2010-2015 годах.

Остаток срочной задолженности по двум кредитным договорам на 1 июля 2020 года составлял более Br1,2 млн.

Согласно документу, субсидии будут ежемесячными в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка.-0-