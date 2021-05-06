6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство приняло меры по поддержке экспорта. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 мая 2021 года №262 "О поддержке экспорта и страховании", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом определены порядок предоставления Банком развития экспортных кредитов, порядок и размеры компенсации его потерь, порядок постфинансирования и дисконтирования аккредитивов, финансирования под уступку денежного требования (факторинга) при реализации экспортных контрактов.

Правовым актом также установлен перечень товаров, на производство и приобретение которых в соответствии с указом от 25 августа 2006 года №534 предоставляются экспортные кредиты, проводится постфинансирование и дисконтирование аккредитивов. Кроме того, определены формы сведений о суммах начисленных процентов за пользование экспортными кредитами, договорах страхования экспортных рисков, в том числе с поддержкой государства, а также сведений о суммах начисленного вознаграждения по договорам факторинга и страхования.

Постановление вступает в силу с 7 мая 2021 года.-0-