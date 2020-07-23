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23 июля 2020, 10:10

Правительство продлило гарантии Белагропромбанку по кредитам на инвестпроекты в Оршанском районе

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство продлило гарантии Белагропромбанку по кредитам, выданным на реализацию инвестиционных проектов в Оршанском районе Витебской области. Соответствующее постановление Совета Министров от 21 июля 2020 года №428 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Гарантии, предоставленные на 2018-2019 годы, продлеваются на 2020 год.

Речь идет о кредите ОАО "Витебскмясомолпром" для финансирования строительства свиноводческого репродуктора на 5 тыс. голов свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем в Оршанском районе. Выделялось более 41,37 млн евро со сроком возврата до 31 мая 2031 года.

Кредит также выдавали Оршанскому мясоконсервному комбинату для инвестпроекта "Цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота". Предприятие получило почти 15,66 млн евро. Срок возврата - до 30 июня 2025 года.

Министерству финансов поручено оформить гарантии правительства с учетом принятого постановления, отозвав ранее предоставленные гарантии. Плата за предоставление гарантий производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.-0-

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банки Витебская область инвестиции кредит правительство Совет Министров
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